Podcast Tacchinardi esalta Conte: “Ha ribaltato il Napoli! E’ il miglior allenatore dopo 12 giornate”

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Quale il miglior tecnico della Serie A dopo 12 giornate?

"Conte, doveva risollevare una squadra che ora è solida, forte. Rispetto allo scorso anno ha ribaltato le cose. E appena sotto Thiago Motta. Ci sono ancora ha dei punti di domanda ma con una squadra giovane e nuova è lì davanti. E poi Gasperini, che è un fenomeno".

Juve, forse Motta ha trovato continuità in mezzo al campo con Thuram, Koopmeiners e Locatelli:

"Sono d'accordo, ha trovato l'equilibrio giusto perché Koopmeiners è solido, lavora molto bene in verticale. Locatelli deve cominciare a crescere ma mi piace la sua applicazione. Credo che Motta abbia capito che serve trovare un undici da amalgamare, e dietro la coppia Kalulu-Gatti deve giocare. Douglas Luiz non è pronto neanche mentalmente, ma questo è il centrocampo più solido che c'è oggi".

Chi sceglie tra Reijnders e Calhanoglu un mezzo al campo oggi?

"Calhanoglu è più pronto. A Reijnders gli manca ancora qualcosa per essere un leader ma è un bel martello, ha nel piede 7-8 gol facili l'olandese, ma il turco rimane ad oggi un gradino sopra".

Inter regredita?

"Quando vinci un campionato, l'anno dopo pensi che sia tutto come prima e invece devi dare qualcosa in più. Mi sembra che l'Inter, pur giocando benissimo, abbia meno veleno e voglia di difendere. Vedo meno voglia di mordere gli avversari. Almeno questa è la sensazione che dà dal vivo questa squadra".