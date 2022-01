Tacchinardi in estasi per Vlahovic: "E' il nuovo re! Juve tornerà a vincere!"

L'ex attaccante e tecnico Alessio Tacchinardi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Juventus e dell'arrivo di Dusan Vlahovic.

Ormai è ufficiale l'arrivo del serbo:

"E' arrivato il nuovo re. E' una bomba, bisogna ammetterlo".

Ci fa la formazione della Juventus con Vlahovic?

"Questa squadra non può fare a meno di quei tre difensori che ha. Deve per forza giocare a tre con Chiellini, Bonucci e De Ligt. Lasciarne fuori uno sarebbe un peccato. Poi metto Cuadrado a dare il quinto di destra, dall'altra parte chi sta meglio tra Alex Sandro e Pellegrini, in mezzo ad oggi Locatelli e McKennie, il primo per le geometrie e il secondo per il suo passo. L'altro interno è Rabiot. Se Morata rimane o no il discorso cambia lì davanti. Io vedrei però bene Dybala dietro a Vlahovic. Se non riesce a recuperare la condizione fisica e rimane Morata allora scelgo lo spagnolo. Se non gioca Chiellini allora 4-2-3-1 con Danilo dietro e davanti anche Bernardeschi".

Vuole aggiungere altro su Vlahovic?

"Sono convinto che il messaggio di Andrea Agnelli sia per i tifosi, per i giocatori e per l'allenatore: basta accontentarsi, si deve tornare a vincere. Prendo uno ambizioso, che vuole vincere. Quelli che non hanno quel carisma ma hanno bisogno di un appiglio, ecco che c'è Vlahovic. E' un messaggio chiaro alla squadra: basta giochicchiare, si va in campo solo per vincere".