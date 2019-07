Tacchinardi: "Non so se la Juve ammazzerà il campionato, Napoli bella squadra con James ed Icardi..."

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Alessio Tacchinardi: "Non so se la Juventus ammazzerà il campionato, anche il Napoli sta facendo una bella squadra se prenderà James Rodriguez e Icardi. Vedremo a fine mercato, ma non credo che la Juve avrà facilità come lo scorso anno, visto che Inter e Napoli si stanno rinforzando molto”.