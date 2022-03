Tacchinardi: "Pensavo che il Napoli battesse il Milan. Vlahovic fatica alla Juve"

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà ha commentato così la lotta Scudetto

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà ha commentato così la lotta Scudetto che vede colpi di scena in ogni giornata ormai: "E' un casino. Non so chi vincerà. Dopo anche ieri non si capisce nulla. E' appassionante la corsa, può succedere di tutto. Si deciderà all'ultima giornata se continua così. L'Inter ha avuto la fortuna di aver trovato un Salernitana così, allo sbaraglio, dando quegli spazi di cui l'Inter aveva bisogno. Io pensavo che il Napoli battesse il Milan ma non è andata così. La Juve? Se crollano tre squadre lì davanti sì, ma non credo proprio. Un massacro così di infortuni non c'è mai stato. Si parla tanto di Dybala, ma mi chiedo: è così gracile o magari è un lavoro non fatto bene su tutta la squadra? Non ha più ricambi in mezzo. Ieri si è visto poco Vlahovic. Mi preoccupa in ottica futura che non abbia fatto neanche un tiro in porta. Non gli sono state date palle utili. Mi fa strano che non si sia riusciti a far fare un tiro alla punta centrale contro lo Spezia. Per me Vlahovic non è stanco, ma la Juve fa enorme fatica a portare palla lì davanti".