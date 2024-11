Tacchinardi smentisce l'amico Conte: “L’ha persa tatticamente entrando nei duelli, Atalanta non è più forte”

Alessandro Tacchinardi, ex calciatore della Juventus con il suo amico Antonio Conte, non è d'accordo con l'allenatore del Napoli. L'ex bianconero, oggi allenatore, si è espresso così a 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Conte non mi ha convinto. Ho enorme stima ed è un grande amico, ma la partita l’ha persa tatticamente.

Gasperini gli ha messo due attaccanti mobili, senza Retegui, Antonio invece l’ha preparata male e non puoi giocare in maniera statica come ha fatto. L’Atalanta va negli uno contro uno ed il Napoli s’è mosso poco, ha dato riferimenti mentre doveva variare e muoversi senza palla. Lukaku è sempre stato statico, perfetto per i difensori dell’Atalanta. L’Atalanta non è più forte, Gasperini l’ha preparata meglio”.