Tacconi: "Sarri? Spero non faccia come Maifredi, andò a zona contro Diego e ne prendemmo 5"

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto Stefano Tacconi. E, come successo spesso, non le ha mandate a dire. Soprattutto quando gli è stato sottoposto il confronto, spesso sentito in questi giorni, tra il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri e Gigi Maifredi, sfortunato protagonista della rivoluzione tentata e fallita a inizio anni ’90.

“Spero che Sarri abbia più fortuna di Maifredi – esordisce Tacconi –. Con Gigi abbiamo avuto problemi fin dall’inizio, da quando siamo arrivati in ritiro e lui non voleva assegnarmi la fascia di capitano. Dovetti chiamare personalmente l’Avvocato Agnelli per ottenerla. Prima della partita di Supercoppa con il Napoli, alcuni miei compagni mi chiesero di convincerlo a non giocare a zona perché nessuno aveva ancora capito la sua filosofia di gioco. Lui decise di marcare a zona Maradona e ne prendemmo cinque!”

Tacconi torna poi a parlare di Sarri: “Lui sa che deve solo vincere per convincere i suoi detrattori. La società ha preso un tecnico importante e sa come muoversi per rinforzare la squadra”.

In un periodo in cui si parla tanto di allenatori, c’è chi invece non ha mai pensato di sedersi su una panchina. “Io non potrei mai fare questo mestiere – continua Tacconi –. Il calcio è cambiato troppo dai miei tempi e non riuscirei a rapportarmi con i giovani d’oggi. Le regole che imporrei? Rispetto, educazione e voglia di migliorare. E naturalmente saper ascoltare”.