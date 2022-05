Taglialatela approva Sirigu: "Porta tre doti importanti e già conosce Meret per rassicurarlo"

Pensieri e parole di Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport

"Sirigu al Napoli? Ci sta tutto". Pensieri e parole di Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport: "Porta con sé la sua esperienza, la sua serietà, anche il suo spessore, emerso con l’Europeo. E nel caso in cui Meret fosse il titolare, avendo loro due avuto rapporti in Nazionale, il contesto diventerebbe interessante e rassicurante".