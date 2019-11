Taglialatela: "Bisogna smetterla perché solo il tifoso ne paga le conseguenze"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex portiere azzurro, Pino Taglialatela per parlare del delicato momento in casa Napoli: “La situazione napoletana è facilmente risolvibile se c’è volontà e ciò che mi rammarica è che le tre parti non hanno voglia di risolverla. Situazioni del genere accadono ovunque ma si risolvono in poco tempo anche perché i motivi sono futili. Adesso basta, calciatori, allenatore e società devono smetterla perché solo il tifoso ne paga le conseguenze.

Ancelotti? In un gruppo, solo alcune teste sono più calde e Ancelotti per dare un segnale alla squadra, deve prendere i calciatori che non si allineano e metterli fuori”.