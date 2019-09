Taglialatela critica Douglas Costa: "Dovrebbe essere squalificato, è un piccolo ometto!"

L'ex azzurro Pino Taglialatela critica il comportamento di Douglas Costa che ha sbeffeggiato i tifosi del Napoli dopo l'autogol di Koulibaly: "Douglas Costa dovrebbe essere squalificato per quello che ha fatto sotto il settore dei tifosi napoletani PS chi prende in giro tifosi avversari non è da considerare un uomo un calciatore o un professionista ma solo un piccolo, piccolo ometto!!!".

