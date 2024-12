Taglialatela: "Meret aiutato da Conte, ora è una garanzia! Lo vedo più attento..."

Giuseppe Taglialatela, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Conte ti dà quella sicurezza difensiva che aiuta anche il portiere, con questi tipo di allenatore dai il meglio di te e in questi casi chi gioca in porta si esalta. Sono contento per Meret che sta diventando una garanzia in ogni partita. Lo vedo molto più presente ed attento in tutte le situazioni. Non dimentichiamo da dove siamo partiti, molti giocatori sono stati rigenerati dal metodo Conte e quando è stato annunciato ero contento e sicuro che avrebbe riportato il Napoli in alto”.