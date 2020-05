Taglialatela: "Meret è il portiere del futuro, perderlo sarebbe un suicidio!"

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte: “Ho dato tutto me stesso quando ho giocato con il Napoli. Magari abbiamo vinto poco o nulla, ma l’impegno c’è sempre stato. In porta del Napoli giocava un tifoso e questo gli appassionati lo hanno sempre apprezzato. Mi fa piacere essere stato scelto come miglior portiere.

Il miglior difensore del Napoli nel decennio 1990-2000? Scelgo Cruz per un semplice motivo, è stato in trincea con me. Ferrara l’ho avuto come compagno un solo anno, Cannavaro era giovanissimo e ha fatto una carriera mostruosa, ma lontano da Napoli. Meret è un grandissimo talento e ha margini di miglioramento. Non si dovrebbero fare discorsi di cifra. Gattuso è l’artefice della rinascita del Napoli raccogliendo i cocci di Ancelotti, ma Meret per quanto mi riguarda è il portiere del futuro, sarebbe un suicidio perderlo. Secondo me deve giocare”.