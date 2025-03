Taglialatela: "Meret poteva prendere la punizione di Dimarco in un solo modo"

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Pino Taglialatela, doppio ex di Napoli e Fiorentina: “Sicuramente queste sono partite particolari, ma il mio cuore è azzurro. Anche quando ero a Firenze, in tutte le squadre in cui ho giocato, ho sempre ribadito che, oltre ad aver vestito la maglia del Napoli, sono anche un grandissimo tifoso. Si sa che il mio tifo è tutto per il Napoli.”

Su Napoli-Fiorentina: “La Fiorentina è una squadra importante, probabilmente non al livello delle prime tre, ma può mettere in difficoltà chiunque nel nostro campionato. Ha dimostrato, in alcune partite, di essere complicata da affrontare e difficile da battere. Credo che il Napoli si stia preparando bene per questa gara, perché è molto importante.”

Sulla punizione di Dimarco e la reazione di Meret: “La posizione della punizione era centrale, quindi il portiere deve decidere quale lato coprire con la barriera: destra o sinistra cambia poco. Dobbiamo fare i complimenti a Dimarco, che ha fatto qualcosa di eccezionale, mandando il pallone all’incrocio con grande velocità. Per parare quel tipo di punizione, il portiere dovrebbe anticipare la traiettoria e partire in anticipo, lasciando scoperto un lato, ma nessun portiere lo fa su punizioni del genere. Quelle centrali sono le più difficili da parare, se non impossibili.”

Sul modulo del Napoli: “Credo che il mister sia stato costretto a fare delle scelte, perché il Napoli ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. Conte, in questo mese, ha fatto un miracolo: nelle trasferte romane era in vantaggio ed è stato sfortunato a subire gol, altrimenti parleremmo di tutt’altro. È un grandissimo allenatore e sa quando adottare le giuste strategie. In quel momento, il 3-5-2 è stata la soluzione migliore per il Napoli.”

Sulla lotta scudetto: “Avere a che fare con il Napoli di Conte non è facile. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti: ottenere una qualificazione in Champions League sarebbe già il massimo risultato possibile. Ora, però, ti trovi lì e devi provarci. Per come è fatto Conte, non lascerà nulla di intentato. Credo che il Napoli possa dire la sua fino alla fine.”