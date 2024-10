Taglialatela: "Napoli in vetta? Con Conte avevo ottime sensazioni. Caprile? Mi piace tanto"

Nella puntata odierna di 'Club All News Napoli' su TeleclubItalia è intervenuto Pino Taglialatela storico portiere del Napoli e attuale dirigente dell'Ischia Calcio: "Il lavoro di Politano è fondamentale. Politano ha sempre dimostrato di avere tanta qualità ma sta dimostrando anche tanta quantità e Conte ha bisogno di questi tipo di giocatori che fanno questo lavoro e permettono al Napoli di avere queste soluzioni, ad oggi sta facendo un grandissimo lavoro. La fase difensiva è migliorata tantissimo grazie a Conte e al suo atteggiamento, è un allenatore che bada molto al concreto puntando su fisicità e disciplina.

Ti aspettavi il Napoli in vetta? Con Conte avevo ottime sensazioni, perché conosciamo il modo di lavorare. I grandi allenatori gestiscono le gerarchie a modo loro. Dal mio passato ho imparato che quando un allenatore come Lippi e Trapattoni con grandi personalità hanno un loro modo di vedere il calcio, badano poco ai nomi dei giocatori, quindi adesso Politano è il titolare e Neres nonostante le grandi qualità e i grandi numeri troverà spazio più in avanti da titolare

Cosa ne pensi di Caprile? Caprile mi piace tanto, questa esperienza con il Napoli e con Conte lo aiuterà tantissimo, ma ha bisogno di crescere. Così come Meret che sta facendo una frande stagione dopo momenti difficili. Non è facile per un portiere con una piazza come Napoli che appena prendi gol di da tante responsabilità".