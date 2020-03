Taglio stipendi Juve, Biasin: "E' un qualcosa di inedito in Italia, un esempio per tutti"

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito al taglio stipendi effettuato dalla Juventus per far fronte al grave danno economico portato dall'emergenza Coronavirus: "Siamo davanti a qualcosa di inedito nel calcio italiano. Questa cosa va assolutamente elogiata, serve da esempio a tutti gli altri calciatori di Serie A. Cambiano gli equilibri in vista della riunione di domani con l'AIC".

POSIZIONE DELL'AIC: "C'è un calcio di Serie A che è una cosa, un altro di Serie C e bassa Serie B che è un'altra. Servono trattamenti diversi. I giocatori della Juventus hanno tracciato un sentiero che comporterà una reazione a catena"