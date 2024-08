Taibi: "Scudetto? Inter favorita, ma Conte al Napoli può toccare le corde giuste"

Intervistato nel corso della rubrica "A tu per tu", il direttore sportivo della Pistoiese, ed ex portiere di Milan, Piacenza e Reggina, Massimo Taibi ha parlato del prossimo campionato soffermandosi su chi potrebbe essere la favorita per la vittoria del titolo: "Sarà come sempre una Serie A difficile - ha esordito il dirigente che è ripartito dalla Serie D -. Vedo l’Inter favorita, me le altre si sono rinforzate. Mi piacciono molto Milan, Juve e Roma”.

Taibi ha poi analizzato anche la situazione del Napoli: “Una squadra che - ha proseguito - l’anno scorso ha fatto male pur avendo un ottimo organico. Conte può toccare le corde giuste per fare sì che i calciatori tornino quelli di due anni fa”.