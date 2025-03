Taibi: “Sempre stato un difensore di Meret, potrebbe anche insidiare Donnarumma in Nazionale”

vedi letture

L’ex portiere di Milan e Atalanta Massimo Taibi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli.

Domenica Napoli-Milan, una sfida importante per gli azzurri in chiave scudetto ma anche per i rossoneri che non possono permettersi di perdere la scia dell’Europa. Che gara ti aspetti?

“La lotta scudetto è apertissima. Il Napoli come l’Inter non può più fare passi falsi, sarà una partita difficile da entrambe le parti. Due squadre forti, e chi avrà maggiori nervi saldi ma anche pazienza riuscirà a vincere la partita”.

Conte quanto ha inciso in questo Napoli capace di impensierire l’Inter nella corsa al titolo?

“Conte ha inciso tantissimo, basti pensare al fatto che l’anno scorso con la stessa squadra non si è qualificata nemmeno per l’Europa. Conte è un fuoriclasse, ce lo teniamo stretto perché è italiano ed è un trascinatore. Dovunque è andato, infatti, ha sempre vinto”.

A giorni Alex Meret rinnoverà il suo contratto col Napoli, come giudichi il suo percorso in azzurro anche in chiave nazionale?

“Io sono sempre stato uno dei suoi difensori, ha sempre fatto bene e può ambire in nazionale anche a togliere il posto a Donnarumma. Un portiere che è passato attraverso tante critiche, ma lui ha sempre trovato il modo giusto di superarle e se riesci in una piazza così difficile ad importi dimostri di essere un grande portiere, e lui lo è”.

Tu hai giocato in Premier League, da lì quest’estate sono arrivati McTominey e Gilmour, ma anche Lukaku è passato da quello che da tutti viene considerato il campionato più bello del mondo. Quanto ti forma questa esperienza e come hanno inciso questi calciatori in Italia quest’anno?

“La Premier ti migliora, e i giocatori del Napoli portano in Italia quella voglia inglese di non arrendersi mai, che ogni partita è una finale. Lukaku non sta facendo benissimo ma resta un calciatore importante, mentre gli altri due stanno facendo molto bene e sono calciatori importanti”.