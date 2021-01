Tamponi SSC Napoli, Prof. Portella: "Situazione gestibile, non è come Juve-Napoli"

In diretta a 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che si occupa dei tamponi della SSC Napoli: "Tamponi tutti negativi. Ieri giornata intensa per la positività di Fabian e quindi ulteriore controllo su quello ordinario. La gestione dello staff del Napoli è sempre corretta, al di là di chi lo critica. Il Napoli in occasione di Juve-Napoli doveva effettuare una trasferta spostando 50 persone e l'ASL fermò tutto in maniera corretta. Nel caso Fabian stiamo parlando di situazione isolata e gestibile non dovendo cambiare regione viaggiando in aereo".