Tamponi SSCN, Prof. Portella: "Più si allontana Napoli-Genoa e più siamo fuori pericolo"

Il professor Giuseppe Portella, Ordinario di Patologia clinica e responsabile del Laboratorio Federico II, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La situazione dei tamponi in casa Napoli migliora, più passa tempo dalla partita col Genoa e più si può tirare un sospiro di sollievo. Non si segnalano altri casi dopo quella partita. Va detto che il Napoli ha seguito sempre tutti i protocolli ed è una società molto attenta, ha seguito con scrupolo e attenzione i protocolli. Abbiamo provato a collaborare con le loro esigenze stringenti. C'è stato un controllo effettivamente notevole dei giocatori e dello staff. Non so se altre società hanno fatto di più e meglio. Poverini i calciatori che devono sottoporsi a tampone ogni tre giorni".