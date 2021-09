Tapiro per i problemi a Dazn, Leotta: "Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia"

Tapiro d’Oro per il volto di Dazn Diletta Leotta. "A nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming", questa la motivazione riferita da Striscia La Notizia. Intercettata ieri sera da Valerio Staffelli la conduttrice di Dazn ha detto: "Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia".