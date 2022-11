Tardelli a La Stampa: "Napoli irraggiungibile, ma anche fortunato in alcune gare"

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, sulle colonne odierne de La Stampa ha scritto un commento in cui parla del Napoli

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, sulle colonne odierne de La Stampa ha scritto un commento in cui parla del Napoli e della Roma. Questi alcuni estratti: "Grande Spalletti quando ricorda ai giornalisti che è più bello e facile contare su ventidue giocatori anziché su undici facendo capire ai suoi ragazzi che tutti sono determinanti e che solo con la loro disponibilità verso il compagno e seguendo le regole e i consigli del loro allenatore possono raggiungere quei traguardi ai quali i tifosi in questo momento credono. I segnali visti fino adesso raccontano di un Napoli irraggiungibile, anche fortunato in alcuni momenti, mai in grandissima difficoltà. C'è sempre il sorriso sui loro volti, ci credono, mai arrabbiati sia che siano in panchina o in campo, hanno capito che lavorando assieme potrà esserci gloria per tutti. [...]

Un modo di vedere e gestire il gruppo totalmente diverso da quello di Mourinho che manda segnali di malessere ai propri ragazzi esortandoli a non pensare ai Mondiali in Qatar e soprattutto licenziandone uno in diretta televisiva per tradimento e scarsa professionalità. Non mi era mai capitato di vedere una cosa del genere. Ho pensato: cosa avrebbe fatto Boniperti se Trapattoni, in diretta tv, avesse licenziato Cuccureddu?".