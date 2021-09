Tardelli alla Rai: “Purtroppo la Juve non si è vista oltre al gol episodico”

Nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai 2, è intervenuto l'ex calciatore Marco Tardelli: "La Juve non si è vista. Il Napoli ha fatto la partita, la squadra di Allegri ha fatto gol su errore di Manolas poi purtroppo non si è più vista e poi ci sono stati i due errori. Il Napoli sta giocando bene ed ha margini di miglioramento. Allegri può piacere o non piacere, ma ha sempre trovato la quadra alla fine ed io mi auguro ci riesca".