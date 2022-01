Tardelli boccia la Juve: "Drammatico non fare un tiro in porta per 90'"

L'ex bianconero Marco Tardelli ha commentato la gara tra Milan e Juventus ai microfoni della Domenica Sportiva: "Siamo rimasti molto delusi. Cosa mi è piaciuto di meno? Che non ci sia stato un tiro in porta da parte della Juventus, che non è poco. Saranno stati bravi anche i difensori del Milan, però non tirare in porta per 90 minuti è veramente drammatico. La Juventus ha fatto una partita di contenimento, ha cercato di fare qualcosa, ma la poca positività da parte di Dybala non permette alla Juve di fare qualcosa di importante. Non c'è stato un giocatore sufficiente a parte il portiere"