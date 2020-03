Tardelli critica i calciatori della Juve via dall'Italia: "Non dovevano farlo, serve rispetto!"

L'ex calciatore Marco Tardelli, campione nel mondo del 1982, ha parlato al Corriere dello Sport del ritorno in patria di molti calciatori della Juve come Higuain, Pjanic e Khedira: "Higuain aveva problemi con la salute della madre, gli altri non avrebbero dovuto farlo. Per rispetto di tutti. Sei venuto momentaneamente in questo paese, che ti è sempre stato vicino e che adesso ha problemi. Credo bisognerebbe uscirne insieme. Poi capitano anche cose sgradevoli come la positività al Coronavirus di Dybala. Ma lui è rimasto. Non è scappato. Ha subito il contagio ed è qui. Si combatte tutti insieme".