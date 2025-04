Tardelli: "Juventus, che errore non prendere Conte! Solo lui e Allegri possono salvarla"

Nel consueto editoriale pubblicato da La Stampa, l'ex centrocampista campione del mondo Marco Tardelli è tornato sul ko subito dalla Juventus in casa del Parma: "Non è il risultato a lasciarmi perplesso, ma come è stato accettato dai bianconeri che sembravano in ripresa, entrati in campo senza quella cattiveria che serve per poter raggiungere il minimo risultato della qualificazione in Champions. L’assenza di Koopmeiners e l’ingresso nella ripresa di Yildiz non possono essere un alibi per una sconfitta che ripropone alcuni difetti visti e rivisti nella gestione di Thiago Motta.

Abbiamo anche capito che mandare via Allegri e non prendere Conte è stato un grave errore, un vuoto che non è stato riempito né da Thiago Motta né da Giuntoli. È inutile andare a rovistare in un calderone pieno di nomi, quelli che possono prendere in mano la situazione sono loro: Conte e Allegri. Sanno cosa serve e servono a gestire quelli che con il calcio non hanno niente a che vedere.

Si dice che non vanno d’accordo con Giuntoli, forse un motivo ci sarà. Chi è il punto di riferimento dei bianconeri, chi ci mette la faccia, con chi si confrontano i giocatori in società? È un rebus. In Borsa la Juve cresce, in campo perde. Cosa sta accadendo? Caro Elkann, batti un colpo: i tifosi meritano la verità e questo è il momento di raccontarla".