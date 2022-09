Tardelli: "Mai visto un Napoli così! Kvara? Ho un paragone, ma se lo dico mi prendete per pazzo"

"Mai visto un Napoli così perfetto, determinato e convinto delle proprie responsabilità". A sottolinearlo, dalle colonne de La Stampa, è Marco Tardelli

"Mai visto un Napoli così perfetto, determinato e convinto delle proprie responsabilità". A sottolinearlo, dalle colonne de La Stampa, è Marco Tardelli: "È entrato in campo sapendo di farcela - prosegue l'ex centrocampista, in riferimento ovviamente alla larga vittoria sul Liverpool -, era la serata giusta in un Maradona scoppiettante di energia". In casa azzurra è nata una stella: "Kvaratskhelia. Devo dire - scrive Tardelli - che nel saltare l'uomo mi ha ricordato un grandissimo giocatore dell'Irlanda del Nord, non scrivo il nome perché potreste darmi del pazzo: per questo aspetterò!".