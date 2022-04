Tardelli: "Non mancherà spettacolo, Juve-Inter può ribaltare classifica"

Marco Tardelli nel suo consueto commento per La Stampa, ha parlato di Serie A. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto

Marco Tardelli nel suo consueto commento per La Stampa, ha parlato di Serie A. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Juventus-Inter potrebbe ribaltare situazioni impensabili fino a poco tempo fa. A giudicare dai numeri i bianconeri appaiono nettamente favoriti. La formazione di Inzaghi è in grande difficoltà fisica e psicologica, ma il probabile ritorno di Brozovic sarà certamente una nota positiva, che potrebbe cambiare gli equilibri del centrocampo. Considerato che nella stessa giornata di Juventus-Inter si giocherà anche Atalanta-Napoli e non mancherà davvero lo spettacolo".