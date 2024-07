Tare: "Conte il vero colpo in panchina, ora il Napoli può lottare per lo scudetto"

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio e spesso accostato al Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della situazione degli azzurri in vista della prossima stagione: "Con Conte il Napoli ha fatto il vero colpo in panchina. Dopo una stagione deludente penso sia stata la scelta migliore che potevano fare.

È un trascinatore. Un allenatore che ti dà la motivazione giusta al momento giusto, che chiede tanto e ha grande valore. Sono convinto che il Napoli, grazie all'entusiasmo portato dal mister, possa essere una delle candidate allo scudetto. La rosa c'è, prima si risolverà il nodo Osimhen sarà meglio per tutti e successivamente si completare la squadra. A proposito del nigeriano, ho sentito dell'interesse del Paris Saint Germain e delle società arabe, non so come andrà, ma se dovesse rimanere sarebbe importantissimo per il Napoli. Ha sempre dato il massimo".