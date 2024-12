Tare sponsorizza Luiz Felipe: "Fossi il Napoli lo prenderei, ha un grande pregio"

"Nella finestra invernale i grandi giocatori non si muovono. Ci saranno operazioni per colmare lacune nelle rose". Parola di Igli Tare, ex dirigente della Lazio. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante ha toccato vari argomenti tra cui gli obiettivi della Juventus per la difesa: "A me piace molto Hancko. L’ho affrontato alla Lazio ed è un giocatore di personalità, bravo a guidare il reparto. Su di lui puoi sempre contare e al Feyenoord lo sta dimostrando. Antonio Silva? È giovane e forte, sarebbe un bel rinforzo".

Anche il Napoli cerca un difensore: "Io prenderei Luiz Felipe dall’Arabia (è all’AlIttihad, ndr): può giocare a 3 o a 4 ed è esperto. Un grande lavoratore che con Conte si troverebbe bene". L'Inter, invece, non sembra aver bisogno di rinforzi: "Per me è la favorita così com’è: ha la rosa più forte e Inzaghi è uno dei migliori al mondo".

