Tassotti, vice di Sheva: "Milan da scudetto, se la giocherà col Napoli e un'altra squadra"

Mauro Tassotti, vice di Shevchenko al Genoa, ha parlato a Sky Sport a poche ore dalla sfida contro il Milan: "Al momento penso solo al Genoa ma sarà inevitabile avere un'emozione per il Milan. Dobbiamo pensare alla classifica, rivedere tanti amici sarà comunque speciale. Per 90 minuti faremo di tutto per complicare la vita al Milan, anche se non saranno mai dei nemici per me e Shevchenko. I nostri giovani hanno buonissime prospettive, Rovella ha già esperienza, Cambiaso e Vazques sono alle prime armi ma hanno approfittato delle occasioni e si sono guadagnati il posto. Siamo arrivati da poco, guardando il calendario c'era da spaventarsi ma dobbiamo fare più punti possibile. Recupereremo alcuni giocatori prima e dopo la sosta natalizia, ora siamo questi e dobbiamo smuovere la classifica, facendo punti anche contro squadre più forti di noi. Ogni tanto una piccola deve fare il colpo, dobbiamo farlo anche noi, come il Venezia con la Roma o l'Empoli con la Juventus".

Quante chance scudetto ha il Milan?

"Ci sono, dipende tanto dai rossoneri. Se lo giocheranno con Inter e Napoli, non penso che le altre abbiano la possibilità di rientrare".