"Tattiche e schemi sono cavolate!", Sarri risponde ad Allegri: "Non ditelo ai presidenti..."

Giorno di conferenza stampa anche per Maurizio Sarri, in vista del match di Supercoppa Italia contro la Lazio in programma Riyad, Arabia Saudita. Il tecnico dei bianconeri ha risposto all'ex allenatore della Vecchia Signora Massimiliano Allegri, che ha parlato nelle scorse ore, affermando che "tattica, schemi, in Italia sono tutte puttanate". Questa la risposta di Maurizio Sarri in conferenza stampa:

I giocatori sono come i cavalli, gli schemi sono cavolate come dice Allegri? "Spero solo non se ne accorgano i presidenti o i nostri salari subiranno tanto. Che un tecnico non debba stravolgere i giocatori per allenare se stesso sono d'accordo, che debba incidere su una squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori va fatto. Sono opinioni personali, modo di intendere il lavoro differente".