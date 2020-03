Tavecchio: "Bastava slittare il campionato di una o due domeniche"

L'ex presidente della Federazione Carlo Tavecchio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'emergenza Coronavirus nel calcio italiano: "La tragedia è in atto, bastava un provvedimento uguale per tutti: lo slittamento del campionato di una o due domeniche che non discriminava nessuna società. Ormai nel calcio italiano decide il governo e non la Federazione. Euro 2020? Non è a rischio, ci sono altri 90 giorni.