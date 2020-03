Tavecchio contro idea Playoff: "Serve la regolarità dei campionati"

Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito allo slittammento del campionato: "Siamo davanti ad una situazione drammatica dove ci sono novità culturali da impostare. Il mondo sportivo deve adeguarsi. Non si possono avere più tutte queste società professionistiche, si dovrebbero avere i campionati a massimo 18 squadre. Si deve dare massima priorità alla conclusione dei campionati, altrimenti si avrebbero problemi economici insostenibili.

Cristallizzare le classifiche? Non credo che si debbano rispettare le classifiche cristallizzate. Non si può pensare che chi è in testa a trequarti del campionato, possa già aggiudicarsi il titolo. Bisogna dare garanzia a chi fa investimenti. Serve la regolarità dei campionati, niente playoff e playout.

Rinvio Europeo? E' giusto che venga spostato. Il campionato italiano non può esser non concluso. Dietro la Serie A ci sono i diritti televisivi, il sistema calcistico italiano potrebbe trovare una grave crisi se non si rispetta la regolarità del campionato.

Insigne in panchina con la Svezia? Nel pomeriggio mi diedero la formazione, quando vidi Gabbiadini in campo, chiesi allo staff il perchè della sua presenza, ma mi fu risposto che mi avrebbe stupito. Alla fine del primo tempo mandai tutti i messaggi possibili, chiedendo come si faceva a non far giocare Insigne, mi fu risposto che Lorenzo non era nei piani dell'allenatore".