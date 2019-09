Telese: "Per Douglas Costa giusta la prova tv! Autogol? Inesistente il fallo di Elmas..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Telese, giornalista: “Spadafora nuovo Ministro dello Sport? Io sono convinto che non bisogna ragionare per schemi. L'anno scorso in Cagliari-Juve c'erano straordinari cori razzisti, ma non è l'unica occasione sicuramente. A volte si tratta di uno solo, molte altre è un gruppo, bisogna individuarli. In Italia appena si fa qualcosa, arriva qualcuno a disfarlo. Pensate allo stadio del Barcellona, a Napoli si parla di rifare lo stadio da 30 anni e a Roma da 20, il Camp Nou è un museo, oltre che un tempio del calcio. Douglas Costa? Innanzitutto la punizione da cui è nato l'autogol era inesistente, penso che sia giusto fare la prova TV. I commentatori, quando c'è la Juve hanno la mano tirata. Nessuno ha ipotizzato neanche l'idea che il pallone fosse stato toccato e quindi non c'era fallo. Lettera a Lukaku? Se uno vuole infastidire con il razzismo deve essere punito, voglio la VAR dei cori. E' assurdo parlare di squalificare intere città, bisogna individuare i gruppi responsabili".