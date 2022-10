Telese: “Quest’anno ci sono 2 campionati e non dovrebbe esserci il crollo di Spalletti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luca Telese, giornalista e conduttore La7

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luca Telese, giornalista e conduttore La7: "Ho visto un grande Napoli, una partita stupenda quella del Bologna, l’ho anche giocata in diretta da scommettitore incallito.

Spalletti? Mi sembra più saggio, è diventato una giuggiola. A 60 anni, però, non si cambia. Quest’anno ci sono due campionati e non dovrebbe esserci un crollo. Quel Kim in difesa è di una sicurezza assurda, lo invidio molto, sarebbe da rapire e portarlo a Roma.

Roma-Napoli com’è tatticamente? Ho visto le ultime due partite della Roma e del Napoli ed ho visto la Roma fare un catenaccio pazzesco contro la Sampdoria con palle che finivano in tribuna, non riesco proprio ad immaginare la partita. Però è la magia del calcio e la Roma contro le big si esalta. Zaniolo è involuto, Abraham è irriconoscibile, l’arma segreta era Dybala che è infortunato. De Laurentiis? Ha preso la società, l’ha rifondata, l’ha dato in mano agli uomini giusti, cosa gli si può dire? Kvara? Ha il gusto del dribbling di troppo. A volte sbaglia per egoismo".