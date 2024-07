Tempestilli approva Lukaku: “Può fare molto bene, è l’attaccante ideale per Conte”

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Permanenza Osimhen comporterebbe dei rischi? È un giocatore che decide le partite, lo spogliatoio sa bene che in questi casi il calciatore più importante ha un ingaggio superiore agli altri. Conta molto l’unione di squadra: ognuno deve pensare solo a se stesso senza fare paragoni con i compagni e lottare con gli altri per un obiettivo comune.

Mercato del Napoli fin qui? Si è rinforzato adeguatamente in difesa, dove credo le richieste di Conte siano state soddisfatte.

Lukaku? Può fare molto bene a Napoli. A Roma è stato rallentato dall’infortunio e non è stato adeguatamente supportato dai compagni, cosa fondamentale per un attaccante. Fa reparto da solo, ha grande forza fisica ed è il profilo dell’attaccante ideale per Conte”.