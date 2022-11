Terremoto Juve, avv. Chiacchio: “Sul piano sportivo possono esserci sanzioni serie”

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto ai Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le ultime vicende in casa Juventus

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto ai Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le ultime vicende in casa Juventus: "La situazione della Juve è molto più complessa di quanto accadde a Chievo Verona e Cesena perché in quel caso le due società ebbero un’ammenda mentre la Juventus è stata prosciolta in due gradi di giudizio. Situazione Juve come il caso Parmalat? Dal punto di vista civilistico non credo siamo su quei livelli, ma sul piano sportivo possono essere inflitte sanzioni serie alla Juve”.