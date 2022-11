Terremoto Juve, Moggi: “Non me l’aspettavo. Dopo Agnelli? Potrebbe esserci una donna”

Senza fare nomi, si legge su Tuttosport.com, il riferimento di Moggi sembra essere indirizzato verso Evelina Christillin.



TuttoNapoli.net

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, ospite su 7 Gold durante la trasmissione "Il Processo ai Mondiali", commenta a caldo il terremoto in casa Juventus: "Sono sorpreso, non me lo aspettavo. Chi potrebbe essere il presidente dopo Andrea Agnelli? Non escludo che possa essere una donna, non escluso che possa esserci questa rivoluzione alla Juventus". Senza fare nomi, si legge su Tuttosport.com, il riferimento di Moggi sembra essere indirizzato verso Evelina Christillin.