Tesser: "Che sfida tra Ancelotti e Klopp. Farei giocare Lozano..."

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da TuttoNapoli.net: "Penso che domani sera sarà una grandissima partita.



Formazione del Napoli? Ancelotti saprà scegliere bene. Lozano potrebbe partire dall'inizio. E' un giocatore che in questo scorcio di campionato ha fatto vedere cose decisamente positive



Ancelotti da normalità alle grandi sfide? A me piace tantissimo il modo di comunicare di Ancelotti. Il calcio è semplice e il tecnico azzurro non va mai alla ricerca di grandi paroloni.



Ti intriga la sfida Ancelotti-Klopp? E' una sfida tra grandi allenatori. Ancelotti ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Europa, Klopp oggi è uno degli allenatori più importanti d'Europa. Il tedesco intriga perchè già in Germania aveva fatto vedere tante belle cose, una squadra sempre propositiva che gioca un calcio molto veloce, con questo suo modo di stare in panchina che somiglia un po a Conte. Dall'altra parte un maestro come Ancelotti che cerca di dare all'ambiente la sua idea di calcio.



Piu facile vincere in competizioni europee che in campionato? In un campionato è più semplice vincere perchè si può sempre recuperare, nelle competizioni europee serve sbagliare poco altrimenti sei fuori. Bisogna portare avanti con maestria il gruppo, sbagliare il minimo possibile e dare consapevolezza e concentrazione ai giocatori".