Tesser fiducioso: "La rosa del Napoli è forte, la squadra si rialzerà"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore del Pordenone Attilio Tesser. “Il Napoli è una squadra che ho sempre seguito con simpatia, vedo che il momento è di difficoltà e prosegue da troppo tempo. Mi auguro che facendo bene in coppa possa trovare la carica giusta perché l'organico è forte e da quello che ho visto sta dalla parte di Rino Gattuso. Lui ha dimostrato di avere la squadra di mano e questo è un fattore estremamente importante. Il Napoli ha pagato le indisponibilità causa covid ma credo possa rialzarsi perchè per me è una squadra forte”.