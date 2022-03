Tesser: “Napoli con più palleggio, Milan con più intensità”

"La cosa che alla fine impressiona è che, dopo il gol preso all’88’, il Napoli ha avuto la forza di vincere la gara al 94’".

Attilio Tesser, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle frequenze di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Lazio-Napoli è stata una partita molto bella ed equilibrata. La cosa che alla fine impressiona è che, dopo il gol preso all’88’, il Napoli ha avuto la forza di vincere la gara al 94’. E’ stata una grande prova di forza della squadra di Spalletti.

Pochi gol degli attaccanti? Anche la statistica delle mie squadre è uguale, da noi il primo ad aver fatto più gol è un centrocampista. Osimhen è stato fuori per tante partite, già da qui si può capire quale è stato il problema del Napoli.

Punti di forza del Milan? Pioli quest’anno ha adottato quello che fa Gasperini, un grande pressing alto e non dare punti di riferimento con gli attaccanti. Ha creato un collettivo solido: con Tonali in mezzo al campo, Ibra e Leao che può fare la differenza. Rispetto al Napoli gioca più con intensità, mentre gli azzurri sono più equilibrati e fanno una ragnatela di passaggi, che diventa difficile portargli via la palla”.