Thiago Motta smentisce Conte: “Napoli costruito per lo Scudetto e poco tempo fa ha fatto parlare il mondo”

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa pre Juve-Napoli, l'allenatore bianconero Thiago Motta ha spiegato che per lui il Napoli lotta per lo scudetto. Si parte dal vantaggio per non giocare le coppe: "Chi lo sa se c'è vantaggio. E' come è. Il calendario è questo e andare ad affrontare partita dopo partita, la prossima è contro il Napoli. Una buona squadra. L'ho detto già.

Una squadra costruita per puntare allo scudetto. Poco tempo fa hanno vinto lo scudetto, hanno espresso un calcio straordinario, se ne parlava nel mondo. Andiamo nella nostra strada, l'ambizione di migliorare. Per noi e per il nostro pubblico. Passare insieme una bella serata".