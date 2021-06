Thorsby-Napoli, l'esperto di calcio norvegese: "E' pronto al salto. E non sa solo interdire"

Loris Bonin, esperto di calcio norvegese, ha parlato dell'obiettivo del Napoli Morten Thorsby nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' pronto per il Napoli. Ha fatto delle ottime annate alla Sampdoria, si è migliorato e può farlo ancora. Oltre ad essere bravo a interdire, sa anche inserirsi e concretizzare e in una squadra offensiva come il Napoli può fare molto bene".