Thuram su Ancelotti: "E' l'unico che si è schierato sul tema razzismo"

L'ex difensore di Parma e Juventus, Lilian Thuram, ospite di Radio 24, ha parlato così dell'argomento razzismo: "Bisogna dire alle persone che il razzismo una storia, non è vero che parte dall'ignoranza. La storia dimostra che ci sono persone razziste e tante volte questo proveniente dalla politica, credono davvero in questo ideale. Il razzismo esiste da secoli, vuol dire che ci sono persone da sfruttare, è come il sessismo. Se qualcuno crede all'inferiorità delle donne non vuol dire che sia stupido. Quando una persona viene aggredita, sono gli altri a dover dare una risposta giusta, non chi viene aggredito. Quando gli altri giocatori decidono di uscire dal campo, le cose cambieranno velocemente. Se vedi in strada un'aggressione a una donna, che fai? Aspetti che lei trovi una soluzione? Il razzismo è una violenza. Quale giocatore bianco è andato dai suoi tifosi a chiedere di smetterla? Nessuno. L'unico allenatore che si è schierato apertamente sul tema è Carlo Ancelotti, che io conosca almeno. I giocatori e gli allenatori bianchi devono avere il coraggio di dire basta".