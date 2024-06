Tiribocchi: "Lukaku? Conosce benissimo Conte, ma i 31 anni iniziano a preoccupare"

Simone Tiribocchi, ex calciatore di Conte all’Atalanta, è intervenuto quest’oggi su Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni durante la trasmissione 'Radio Goal': “Cessione Osimhen? Soprattutto dopo le dichiarazioni che ha fatto il giocatore durante l’anno, credo che succeda questa vendita. Ora ci sono le competizioni delle nazionali e per questo forse sta un po’ ritardando.

Io credo che il Napoli come altre squadre in Italia sia un po’ in ritardo perché ci sono delle mini rivoluzioni in atto con nuovi allenatori. Lukaku o Dovbyk?Lukaku ormai lo conosciamo, sarebbe l’ennesima piazza calda in cui va in Italia e conosce benissimo Conte, anche se il suo atteggiamento del corpo inizia a preoccupare un po’ perché ha 31 anni. Dovbyk non conosce il calcio italiano e si dovrebbe aspettare un po’ di più, e sappiamo le esigenze di Conte di avere giocatori pronti. Dobbiamo vedere se il rapporto umano tra Conte e Lukaku prevarrà alla fine".