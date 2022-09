Tiribocchi: "Raspadori fa fatica da centravanti, gioca meglio in altri due ruoli"

Simone Tiribocchi, ex attaccante e talent di Dazn, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Tiribocchi, ex attaccante e talent di Dazn, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per come gioca il Napoli è difficile per Raspadori fare il centravanti, sarebbe meglio fargli fare il sottopunta o nel 4-3-3 l'esterno. Questo gol comunque gli darà una spinta in più, anche perché ha segnato sotto la Curva e mentalmente è importante. E' stato importante per il Napoli vincere la prima in Champions, ora può gestirsi di più. Ma contro i Rangers se gli azzurri faranno girare la palla come sanno potranno vincere".