Tiribocchi sul rigore concesso al Napoli: "Da regolamento c'è, Milenkovic ingenuo"

L'ex attaccante Simone Tiribocchi, oggi opinionista di DAZN al Franchi per Fiorentina-Napoli, ha così commentato il rigore concesso al Napoli da Abisso che ha sbloccato il match. Il direttore di gara ha concesso il penalty solo dopo esser stato richiamato al monitor dal VAR Chiffi: "Sono quelle situazioni in cui possiamo parlarci per 10 giorni oppure appellarci al regolamento e dire che è rigore. E' vero che la palla sarebbe passata lo stesso, ma Rrahmani si stava smarcando e Milenkovic commette una ingenuità".