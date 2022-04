Tiribocchi vede il Napoli favorito per lo Scudetto: “Ha la rosa per vincere”

Simone Tiribocchi, attuale commentatore di Dazn ed ex calciatore dell'Atalanta è intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Tiribocchi, attuale commentatore di Dazn ed ex calciatore dell'Atalanta è intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24: "Napoli-Fiorentina è una partita che dirà molto in questo weekend. Il Napoli lo dico da tanto che è favorito per lo scudetto, ha la rosa per vincerlo, Spalletti ha fatto sentire tutti importanti".