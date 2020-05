TN - Calaiò e gli anni di Napoli: “Che emozione il gol al Lecce. La gente mi dà ancora affetto..."

Ai microfoni di Tuttonapoli è intervenuto l’ex bomber del Napoli Emanuele Calaiò (clicca qui per l’intervista integrale) con cui abbiamo ripercorso i ricordi più belli dell’avventura napoletana: “Di ricordi bellissimi ne ho tanti: ricordo il gol con il Lecce – in Serie B – quando lo stadio era pieno alla penultima di campionato prima di andare a Genoa, poi ricordo il gol a Buffon in Coppa Italia, dove poi vincemmo ai rigori, ricordo i primi due gol in Serie A col Livorno e infine sicuramente l’anno in Serie C quando vincemmo 2-0 col Perugia che ci diede la certezza matematica di vincere il campionato. Per ogni categoria che ho fatto, ho un ottimo ricordo”

RAPPORTO COI TIFOSI - “Orgoglioso ed emozionato. Io vivo a Napoli, quando esco di casa, a distanza di tanti anni, ricevo tanto affetto. Sarò sempre riconoscente alla maglia azzurra, vuol dire che qualcosa di buono sono riuscito a farlo. I tifosi mi hanno riconosciuto stima come calciatore e soprattutto come persona”.