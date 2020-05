TN - Calaiò sul Napoli: “Stagione deludente, ma ci sono ancora due obiettivi…”

Ai microfoni di Tuttonapoli è intervenuto l’ex bomber del Napoli Emanuele Calaiò (clicca qui per l’intervista integrale) con cui abbiamo parlato del Napoli di Gattuso: “Prima della pandemia le cose stavano andando meglio: si era visto un Napoli diverso, una squadra in crescita sia a livello tattico che atletico. Tutti i calciatori erano sugli attenti e alle predisposizioni di Gattuso. E’ chiaro che dopo una stagione deludente bisogna cercare di salvare il salvabile provando ad andare in finale e magari vincere la Coppa Italia e tentare di fare qualcosa di straordinario in Champions contro il Barcellona superando il turno”.