TN - Eriksson: "Ancelotti farà bene, ma non so se basterà a battere la Juve"

Sven Goran Eriksson è presente quest'oggi a Napoli per il triangolare contro il razzismo organizzato da 'Football Leader': "Il razzismo non è stato sconfitto non solo nel calcio, ma noi che siamo nel calcio dobbiamo lottare tutti i giorni", ha detto il manager svedese.

Che calcio ha ritrovato in Italia?

"C'è un dominio della Juventus ancora da tanti anni, complimenti a loro ma il campionato sarebbe stato più interessante e bello con altre squadre più competitive".

Sarri alla Juventus, cosa ne pensa?

"Ha dimostrato di poter vincere titoli in Europa e sicuramente può vincere di tutto alla Juventus".

La Lazio ha confermato Inzaghi: è la decisione giusta?

"Lui ha fatto molto bene negli ultimi anni e ha fatto bene a rimanere".

Come giudica la prima stagione di Ancelotti a Napoli?

"Ha fatto bene e credo il prossimo anno farà ancora meglio. Ancelotti prima di tutto è un grande uomo, un grandissimo uomo, ed è anche un grande allenatore Il Napoli sta facendo bene, ma la Juventus è ancora a più forte. La speranza è che il prossimo anno possa fare ancora meglio".

Cosa pensa delle proprietà straniere sempre più presenti in Italia.

"E' così in tutto il mondo, il Chelsea fu uno dei primi club a cambiare musica con Abramovich. Tante volte è una cosa buona per il calcio, anche se chiaramente devono arrivare gli uomini giusti".

Dalla sua Lazio sono emersi tanti buoni allenatori.

"Loro sono bravi ed erano già allenatori quando erano calciatori. A me fa piacere. L'Italia deve tornare a vincere il Mondiale e Mancini può essere l'uomo giusto".

La piazza romana ha detto no a Mihajlovic?

"Ho sentito, ma lui a Bologna sta molto bene".